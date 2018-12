Park Tennis 3-3 a Genova ma in Finale va Aniene

Genova - Ancora una volta il Park Tennis Club Genova si deve arrendere al Circolo Canottieri Aniene, che conquista a spese del sodalizio di via Zara la Finale del Campionato Nazionale di A1. Finisce 3-3 a Genova la Semifinale di ritorno tra le due grandi rivali, a pesare perciò il 4-2 dell’andata. Come accadde nel 2017, Genova cade sotto i colpi di Roma e dice addio all’A1.



Paolo Givri, Presidente del Park: «Sono orgoglioso dell’operato dei miei ragazzi, abbiamo perso con onore contro una grande squadra, detentrice del titolo italiano. Abbiamo offerto uno spettacolo raro ai soci e agli appassionati di tennis, Genova si conferma capitale del grande tennis. Un rammarico? Aver giocato sul veloce, al coperto, la gara di andata a Roma. Sulla terra forse sarebbe stata un’altra cosa... Rilancio già la sfida per il 2019, ci riproveremo e sappiamo che anche l’anno prossimo l’avversario da battere sarà l’Aniene, a cui auguro un grande in bocca al lupo per la Finale di Lucca».