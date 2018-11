Park Tennis, battuto anche Vigevano: e vola alle semifinali

Genova - Il Park Tennis Club Genova stra vince 5-1 in trasferta contro il Selva Alta di Vigevano e vola matematicamente alle Semifinali del Campionato Nazionale di Serie A1, con una giornata di anticipo. Ora guida in solitaria il Girone 4, con 13 punti, a +3 dai lombardi, con un vantaggio di 6 match. Domenica a prescindere in via Zara marcherà visita Messina.



Paolo Givri, presidente del Park: «Non avremmo mai pensato di qualificarci alle Semifinali con una giornata di anticipo ma i nostri ragazzi stanno giocando un tennis di altissimo livello. Siamo felici oltremodo e sono ottimista per il prosieguo della stagione, un plauso a capitan Sanna e ai ragazzi davvero ma rimaniamo concentrati».