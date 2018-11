Park Tennis, sconfitta indolore contro Messina

Genova - Il Park Tennis Club Genova perde 4-2 in casa contro Messina e può da oggi completamente concentrarsi sulle Semifinali del Campionato Nazionale di Serie A1 che inizieranno il prossimo fine settimana (sorteggio per gli accoppiamenti martedì in federazione a Roma).



Sconfitta indolore infatti quella del Park con i siciliani, a fronte del passaggio del turno conquistato la scorsa settimana, con una giornata di anticipo. Con gli isolani, nell’ultima sfida della regular season, spazio perciò ai giovani e a chi ha giocato meno in questa stagione. Ad aprire le danze è stato Lorenzo Musetti, che ha agilmente sconfitto Famà 61 60 e illuso il pubblico presente. Perché alla fine della mattinata il suo singolare sarà l’unico vinto dai gialloblù di via Zara. A seguire infatti Alessandro Ceppellini è stato battuto dall’ex parkiota Gianluca Naso (63 63) e l’altro prodotto del vivaio, Luigi Sorrentino, si è fatto intortare dal promettente Fausto Tabacco (62 64). Il punto del 3-1 per i messinesi lo ha portato nello Stretto lo spagnolo Lopez Perez, capace di sconfiggere in tre set Alessandro Giannessi (46 63 62). A chiudere la giornata di gare i doppi, vinti uno per squadra. Giannessi e Musetti hanno avuto la meglio su Giorgio Tabacco e Lorenzo Fucile (64 75) mentre Sorrentino e Ceppellini si sono arresi a Naso e Lopez Perez (64 62).



Paolo Givri, Presidente del Park: < >.