Parma - Genoa 1-0. Al Tardini decide Kucka

Genova - Il Genoa esce sconfitto dallo stadio Tardini: la gara viene decisa dall'ex Kucka bravo a sfruttare un rimpallo. La partita è vissuta su un primo tempo senza emozioni con le squadre che hanno giocato sotto ritmo e un secondo con il Genoa più vivo che subito il gol nel suo momento migliore.



Parma Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Inglese, Siligardi. A disp: Frattali, Gazzola, Bastoni, Sierralta, Gobbi, Machin, Diakhate, Ceravolo, Schiappacasse, Sprocati, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.



Genoa: Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouame. A disp: Vodisek, Marchetti, Lakicevic, Biraschi, Pezzella, Gunter, Rolon, Miguel Veloso, Lapadula, Pandev, Dalmonte. Allenatore: Prandelli



Arbitro: Sacchi di Macerata



Primo Tempo

2' Primo squillo del Genoa con Criscito, para Sepe



4' Diagonale di Bessa sul fondo



17' Dopo un bell'inizio del Genoa primo tempo in equilibrio



25' Inglese segna ma è fuorigioco



36' Poche emozioni al Tardini



38' Tiro di Inglese di poco fuori



43' Ammonito Radovanovic per gioco scorretto



45' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

10' Ancora poche emozioni



18' Occasione Genoa con Sanabria: l'attaccante non riesce a ribattere da pochi passi



23' Tiro di Lerager che non inquadra la porta



25' Colpo di testa di Sanabria, palla fuori



33' Gol Parma Palo di Rigoni, poi Kucka insacca. Il centrocampista non esulta



40' Punizione battuta da Lazovic, palla fuori



45' Saranno sei di recupero



47' Gervinho si divora il raddoppia: l'attaccante scarta Jandrei e manda fuori



51' Finisce qui, il Genoa cede 1-0 contro il Parma