Parma - Genoa, Prandelli: «Dobbiamo essere più cattivi, troppe palle gol sprecate»

Il tecnico non ha digerito il ko maturato contro la formazione ducale

Genova - «Abbiamo fatto tanti cross ma poi c’è mancato il guizzo finale e quando non concretizzi qualcosa non va, serve cinismo»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara persa 1-0 contro il Parma.



Rete - Il gol vittoria dei ducali è stato realizzato dall’ex Kucka ma il mister rossoblu ha aggiunto: «Il calcio d’angolo non c’era, questo lascia il rammarico».



Passato - Il mister rossoblu ha poi raccontato l’emozione di tornare a calcare il prato del Tardini: «E' sempre una bella emozione tornare qui. Parma è una città che mi ha regalato momenti importanti, non tanto professionali, come emozioni e momenti di vita».