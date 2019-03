Parma - Genoa, Prandelli: «Incontriamo un avversario organizzato, sarà una sfida difficile»

Il mister rossoblu si è presentato in sala stampa con due ragazze del Genoa femminile Under 17

Genova - «Le donne sono il traino della nostra vita. Sono felice di avere al mio fianco due rappresentanti del Genoa femminile Under 17 che andrò a vedere presto»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli oggi in conferenza stampa in compagnia di Arianna e Giada in occasione della Festa della Donna. Il mister rossoblu ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma al Tardini.



Ducali - Prandelli ha analizzato l’avversario: «Il Parma è una squadra molto bene organizzata, però mi piacerebbe vedere da parte dei ragazzi ribaltare le situazioni e tenere la palla. In Emilia ho vissuto momenti straordinari, tra squadra e città c’è stato un rapporto magnifico che mi piacerebbe ricreare qua al Genoa».



Attacco - Il mister rossoblu si è soffermato su Kouamè, attaccante un po’ in calo nelle ultime gare: «E’ alla stagione in A, può capitare un periodo di flessione ma sono convinto che si riprenderà a partire da domani. Non ci sarà invece Radu, mentre Lapadula è nella lista dei convocati».



Questi i convocati con i rispettivi numeri di maglia: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93).



ph twitter Genia Cfc