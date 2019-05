Parma - Samp 3-3. Pari con rimpianti, il Doria spreca tutto

Genova - Parma: Sepe; Bastoni, Dimarco, Bruno Alves, Iacoponi; Scozzarella, Gazzola, Kucka, Barillà; Gervinho, Ceravolo. All. D'Aversa. A disp: Frattali, Brazão, Stulac, Sierralta, Machin, Gobbi, Siligardi, Rigoni, Dezi, Sprocati.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal Jankto; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Farabegoli, Linetty, Caprari, Sau, Tavares



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Primo Tempo

2' Gol Parma Gervinho sul fondo si libera di un uomo e mette in mezzo per Gazzola che batte Audero



4' Giallo a Colley per fallo su Ceravolo



7' Cross da parte di Dimarco ma il pallone è troppo lungo per Ceravolo e l'azione sfuma



10' Tiro di Praet alto



13' Doppia occasione per la Samp con Jankto e Praet ma Sepe para in due tempi



23' Ammonito Barillà per fallo su Ekdal



25' Rigore per la Sampdoria per un fallo di gomito da parte di Dimarco che viene ammonito



27' GOL SAMP Dal dischetto va Quagliarella che pareggia i conti. Sale a 24 gol il capitano blucerchiato



30' Defrel anticipato al momento del tiro



33' Punizione battuta da Gabbiadini, Ekdal non interviene



38' GOL SAMP Jankto si sinistro calcia, Sepe respinge sui piedi di Defrel che segna



42' Sinistro di Jankto sul fondo



43' Quagliarella vicino alla sua doppietta personale ma Sepe dice no: la punta prima calcia a botta sicura e poi di destro



45' Saranno 2 minuti di recupero



47' Finisce qui il primo tempo con la Samp in vantaggio 2-1



Secondo Tempo

D'Aversa toglie Barillà e inserisce Sprocati



3' Tiro di Gervinho, Audero manda in corner



6' Sinistro di Defrel a lato



10' Tiro a giro di Kucka, palla alta



12' Intervento provvidenziale di Audero su Ceravolo liberato da un compagno



13' Fuori Gabbiadini, dentro Barreto



14' Giallo a Kucka



16' GOL SAMP Praet sfrutta un errore di Kucka e passa a Quagliarella che batte Sepe di destro



21' Colley atterra Siligardi, è rigore



22' Gol Parma Dal dischetto la riapre Kucka



25' Gol Parma Audero non trattiene e Bastoni da pochi passi segna



33' Fuori Defrel, dentro Caprari



34' Caprari controlla e calcia di destro, Sepe respinge



38' Tiro di Caprari di destro, palla di poco fuori



44' Sampdoria in 10, rosso a Colley



45' Saranno 3' di recupero



46' Rosso a Kucka



48' Finisce qui, al Tardini è 3-3