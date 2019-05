Parma - Samp, al Tardini club con le maglie invertite

Le maglie verranno poi messe all'asta

Genova - Parma e Sampdoria scenderanno in campo a maglie invertite, ovvero maglie speciali che evocano le divise dell'avversario. L'iniziativa verrà messa in pratica domenica al Tardini in occasione del confronto tra le due squadre, ed è stata promossa dai due club per celebrare il gemellaggio che da tempo lega i due club e nacque tra le due tifoserie nasce nei primi anni '90.



"#Blucrociati - Not just colours" è il nome dell'iniziativa che vedrà due tra le divise italiane più iconiche mescolare i propri simboli mantenendo però la propria identità attraverso i colori storici.



Il modello blucerchiato, vestito dai giocatori del Parma e confezionato da Erreà, si tingerà di gialloblù. Molti i dettagli che impreziosiscono la maglia: il classico scudo di San Giorgio, ad esempio, verrà sostituto con l’antico stemma del Ducato di Parma. Sul retro, in continuità con le maglie da gara della stagione in corso, un triangolo con il logo della squadra. Sul fianco, invece, una scritta celebrativa: Parma Calcio vs Sampdoria, 5 maggio 2019.



La maglia crociata che verrà indossata dalla Sampdoria, prodotta da Joma, vedrà le due braccia della croce caratterizzate dai quattro colori che normalmente contraddistinguono la prima maglia doriana. Posizionata sotto il tradizionale logo sociale vi è anche in questo caso la scritta celebrativa dedicata al match.



Le maglie da gioco utilizzate dai calciatori durante la sfida verranno poi messe all’asta. Il ricavato della vendita del Parma verrà interamente devoluto all’Istituto “Gaslini” di Genova, mentre quello della Sampdoria sarà donato all’Ospedale dei Bambini di Parma. Le casacche saranno inoltre in vendita nei Sampdoria Point e sul sito sampdoriapoint.com.



foto tratta da Sampdoria.it