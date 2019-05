Parma - Samp, Giampaolo: «Resto se viene alzata l´asticella»

Il tecnico della Sampdoria parlerà nei prossimi giorni con la società

Genova - «Resto alla Samp soltanto se viene alzata l’asticella, un altro anno nell’anonimato non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora serve fare un passo ulteriore altrimenti non ha senso che continui qui la mia esperienza. Con la società non abbiamo ancora parlato ma non gioco su due tavoli»: lo ha annunciato l’allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport al termine della gara pareggiata 3-3 contro il Parma.



Gruppo - «Abbiamo ceduto tanti giocatori importanti, chi è restato ha lavorato bene, chi ha fatto scouting ha trovato buone alternative. Ma ora dobbiamo crescere, altrimenti cosa resto a fare? Piuttosto, sono disposto anche a stare un anno fermo».



Partita - Il tecnico della Sampdoria si è poi soffermato sulla partita: «Ho motivato i miei giocatori alzando l’asticella. Tornassi indietro lo rifarei di nuovo. La squadra ha fatto una grande partita ma non abbiamo portato a casa i tre punti per qualche errore dei singoli. Dobbiamo finire il nostro campionato al meglio per rispetto dei tifosi».