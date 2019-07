Pegli, l´area del Signorini si rifà il look: interventi al campo e realizzazione di tre palazzine

Genova - E’ stata approvata con 28 voti a favore e 7 astenuti M5S, Chiamami Genova, Ubaldo Santi (Gruppo Misto) la delibera proposta dalla giunta al Consiglio inerente la realizzazione di tre nuovi fabbricati del centro sportivo Signorini di Pegli con aggiornamento del piano urbanistico.



Lavori - Il punto sulla situazione dei lavori è stato fatto dall’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci: «I lavori comprenderanno la riqualificazione del manto erboso dei rossoblu e di tre spazi tecnici che saranno utilizzati dalla prima squadra e poi dati in uso alla fine del campionato per un torneo di ragazzini che il Genoa avrà intenzione di ospitare presso il campo stesso».



Altre opere - L’assessore comunale ha poi svelato altre novità: «Verrà recuperata la piscina con gli spazi annessi che sarà un lavoro per la cittadinanza. Il Genoa ha ipotizzato di darci una mano per aiutarci a concludere il lavoro per la sistemazione di alcune aree pubbliche».



Club - Soddisfazione è stata espressa da Fabio Ariotti, consigliere comunale e membro della Fondazione Genoa: «Adesso ci sarà la possibilità di andare con i lavori e dare al club un impianto sportivo moderno e all’avanguardia».