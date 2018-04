Per Samp - Cagliari l´iniziativa «1 Euro per Giovanna»

Genova - In occasione della gara tra Sampdoria e Cagliari in programma domani alle 15 ritorna “1 Euro per Giovanna”.



Il museo Samp Doria in collaborazione con Federclubs, Fieri Fossato, Samp Club Angelo Palombo organizza la VII edizione di una raccolta fondi a favore di Giovanna Romanato, tifosa della Sampdoria che vive da oltre 60 anni in un polmone di acciaio. «Facciamo questa raccolta per renderle la vita un po' più dignitosa, perché le spese sono tante e purtroppo la pensione minima che percepisce non permette nemmeno l'acquisto delle medicine - è l'appello del Museo Samp Doria - Lo facciamo perché è una tifosa della Sampdoria ma poteva essere genoana o tifosa di qualsiasi altra squadra. Giovanna Romanato resta una donna, una grande donna. Quindi domani pensate a Lei e pensate a quanto fortunati siamo noi».