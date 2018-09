Genova - È stato uno dei protagonisti della vittoria rossoblù di questa sera, Ballardini continua a dargli fiducia e lui ripaga l’allenatore romagnolo con una prova generosa. Pedro Pereira pare aver capito le lezioni impartitegli dal tecnico: «Mi sono adattato bene, devo attaccare e difendere per tutta la partita ed è quello che provo a fare. È stata una bella vittoria, che ci dà fiducia per far bene domenica a Frosinone».



La strada per risolvere il mal di trasferta sembra tracciata: «Penso che dobbiamo giocare con la stessa personalità e mentalità con cui giochiamo in casa. Se portiamo questi valori fuori, sicuramente otterremo i tre punti a Frosinone».