Il portiere contro il Torino potrebbe aver concluso la sua esperienza in rossoblu

Genova - «Il Genoa è la mia casa, grazie a questa società sono diventato un uomo. Non è scontato che vada via ma ci sono buone probabilità che questo avvenga. Dispiace aver chiuso con un’altra sconfitta ma dopo una lunga rincorsa per raggiungere la salvezza siamo arrivati cotti alla fine della stagione»: così un commosso Mattia Perin al termine della gara persa contro il Torino.



Storia - Perin ha poi ripercorso la sua carriera in rossoblu: «Sono arrivato qua che ero un ragazzo e adesso sono padre di una bellissima bimba che quando crescerà saprà come mai è nata a Genova. Ogni giocatore passato di qua mi ha dato molto, spero di aver contraccambiato anch’io. Mi spiace chiudere il campionato davanti ai nostri tifosi senza una vittoria ma non dimenticherò le tante cose belle vissute in questa stagione e non solo».