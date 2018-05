Il portiere del Genoa ha parlato al Porto Antico

Genova - «Io l’erede di Buffon? Assolutamente no ma spero di andare in Nazionale. So che ci sono tanti bravi portieri come me ma questa competizione sarà uno stimolo per tutti»: lo ha dichiarato Mattia Perin presente quest’oggi allo stand di Zentiva al Porto Antico di Genova dove è in programma la Festa dello Sport.



Nazionale - «Se Mancini mi dovesse convocare darò il massimo in allenamento per conquistare una maglia da titolare».



Solidarietà - Perin ha poi parlato della Partita del Cuore in programma il 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova: «La prevendita sta andando alla grande, speriamo di vedere tantissima gente allo stadio».