Il direttore generale del Genoa non si è sbilanciato sul futuro di Ballardini

Genova - «Grandissima impresa da parte dei ragazzi per come era iniziato il campionato. Da adesso in poi dobbiamo pensare a chiudere la stagione al meglio per non rovinare quanto di buono fatto fin qui»: lo ha spiegato il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti a margine del Premio Gentleman in programma al Palazzo della Borsa.



Futuro - Perinetti ha poi fatto chiarezza sul futuro di Ballardini: «Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo dell’allenatore e da lì inizieremo a programmare il prossimo campionato. Non abbiamo anticipato i tempi per evitare distrazioni».



Mercato - «Bessa, El Yamiq, Medeiros e Pereira sono arrivati per completare l’organico. Tutti stanno facendo bene e siamo contenti di ciò. Perin? Offerte non ne sono arrivate ma siamo pronti a cogliere eventuali occasioni ed eventualmente a intervenire nel caso di una sua partenza», ha concluso.