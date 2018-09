Perinetti: «Lazio-Genoa, là dove tutto ebbe inizio»

Il dirigente rossoblu: «Ricordo il portiere Da Pozzo uscire precipitosamente dall'area di rigore»

Genova - C'è sempre una prima volta. Una massima che vale per i giovani alle prime esperienze e per chi ha passato una vita nel mondo del calcio. Per il dg rossoblu Perinetti fu Lazio-Genoa del 18 marzo 1962 il momento in cui ebbe il colpo di fulmine con il pallone.



Si giocava allo Stadio Flaminio e il dirigente ha ancora nitidi i ricordi di quella giornata. Ricorda ancora perfettamente l'11 del Genoa: «Da Pozzo, Fongaro, Bruno, Occhetta, Colombo, Baveni, Bolzoni, Giacomini, Firmani, Pantaleoni, Bean. Allenatore Gei [...] Mi colpì un episodio particolare in quella gara che terminò 0-0. La Lazio partì in contropiede. Ricordo il leggendario portiere Da Pozzo (famoso tra i genoani per un record di imbattibilità) uscire precipitosamente dall’area di rigore. Si tolse dalla testa, in fretta e furia, il berretto d’ordinanza, per respingere il pallone con il capo e indirizzarlo in fallo laterale ».



L'augurio per il dg Perinetti è che sia l'ennesimo Lazio-Genoa di una lunga serie, ancora da vivere in tribuna.