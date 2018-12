Perinetti tranquillizza i tifosi: «Nessuna partenza eccellente a gennaio»

A gennaio il Genoa lavorerà per potenziare la squadra con alcuni acquisti

Genova - «Nessuna partenza eccellente per Gennaio» bastano poche parole del ds del Genoa Perinetti per far tirare un sospiro di sollievo a molti tifosi. Il dirigente, parlando a Sky Sport, ha sottolineato che i rossoblu si stanno muovendo nel mercato in entrata per potenziare la squadra e Piatek, Kouamé e Biraschi faranno parte del progetto almeno fino a giugno.



Perinetti ha anche ironizzato, parlando del sorprendente inizio stagione dell'ivoriano: «Kouamé sta facendo molto bene e ha grandi margini. Non ci sono trattative perché non vogliamo metterci a trattare».