Pesante sconfitta della Samp, il Torino sbanca il Ferraris

A nulla è valsa la rete di Quagliarella.

Genova - La Sampdoria cede 1-4 in casa contro il Torino: le reti degli ospiti sono state realizzate da Belotti (doppietta), Falque e Izzo. Per i padroni di casa a segno Quagliarella che dopo il rigore sbagliato (concesso per atterramento di Praet), sfrutta la respinta di Sirigu, lo supera e insacca sotto la Sud. Una brutta sconfitta per i blucerchiati che non subivano un passivo così dalla sfida dello scorso campionato contro il Napoli (2-4) Tanto errori da parte degli uomini di Giampaolo soprattutto in fase di impostazione con i granata che ne hanno approfittato trovando i gol per espugnare il Ferraris. Domenica la Samp vola all'Olimpico contro la Roma prima della sosta per le Nazionali.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto; Saponara; Quagliarella, Caprari. All.: Giampaolo. A disp: Cabral, Belec, Sala, Ramirez, Vieira, Jankto, Colley, Linetty, Tavares, Ferrari, Defrel, Kownacki.



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Baselli, Rincon, Aina; Iago Falque, Belotti. All.: Frustalupi. A disp: Ichazo, Rosati, Lyanco, Lukic, Zaza, Ansaldi, Edera, Berlinguer, Moretti, Parigini, Bremer.



Arbitro: Rocchi di Firenze



Primo Tempo

4' Cross di De Silvestri, para In presa alta Audero



7' Cross di De Silvestri, Belotti colpisce di testa ma il pallone termina alto



10' Anmonito Praet per gioco scorretto



12' Gol Torino Cross di De Silvestri e Belotti di testa insacca alle spalle di Audero



15' Esce Barreto per infortunio, entra Linetty



17' Tiro rasoterra di Praet, para Sirigu



22' Tiro a giro di Caprari, palla sul fondo



23' Conclusione di Quagliarella di prima intenzione, palla a lato



29' Tiro di Falque alto sopra la traversa



32' Rincon atterra Bereszynski, è giallo



33' Quagliarella di testa, para Sirigu



38' Caprari dalla destra sbaglia il cross e il pallone finisce sul fondo



40' Giallo a Ekdal per gioco scorretto



41' Audero atterra Belotti, è rigore



43' Gol Torino Belotti dal dischetto spiazza Audero



46' Falque a giro, palla fuori



47' Finisce il primo tempo con la Samp sotto di due gol contro il Torino



Secondo Tempo

7' Dentro Defrel, fuori Saponara



11' Gol Torino Falque dal limite dell'area di prima intenzione batte Audero



18' Praet atterrato in area al momento del cross, è penalty



19' GOL SAMP Dal dischetto va Quagliarella ma Sirigu intuisce, poi sulla ribattuta lo stesso attaccante si libera del portiere e insacca



26' Tiro al volo di Belotti, Audero respinge



33' Gol Torino Izzo da pochi passi batte Audero sfruttando gli sviluppi di un corner



43' Il Torino controlla, la Samp non c'è



47' Finisce qui, la Samp cede 4-1 contro il Torino