Pezzella: «Non vedo l´ora di scendere in campo. I tifosi? Sono il 12esimo uomo»

Il difensore ha terminato le visite mediche all'Istituto Baluardo

Genova - «Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e mettermi al lavoro con i compagni. Il mister non l’ho ancora sentito, lo farò quando arriverà la firma sul contratto»: sono le parole di Giuseppe Pezzella, che ha concluso da poco le visite mediche all’Istituto Baluardo di Genova. Il giocatore era arrivato ieri sera in città dopo l’esperienza con l’Udinese.



Pezzella ha poi parlato della piazza rossoblu: «Ho accettato questa destinazione perché voglio rilanciarmi dopo una prima parte di stagione non positiva. C’è entusiasmo e voglia di fare. I tifosi poi sono la nostra arma in più e li ringrazio per i primi messaggi d’affetto».