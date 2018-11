Piatek a secco da cinque turni: Juric chiede il suo aiuto per salvare la panchina

Il bomber rossoblu non segna dalla sfida contro il Parma

Genova - Ivan Juric chiede aiuto a Piatek per uscire dal momento no e salvare la panchina: l’attaccante del Genoa a secco dal ritorno del mister croato in panchina (27-09-2018) è alla caccia del decimo gol in campionato dopo un inizio strepitoso.



Punti - Juric dal suo arrivo al Genoa ha collezionato due punti in cinque partite ma soprattutto non ha ancora vinto un derby e fare punti sarebbe fondamentale per evitare il terzo esonero sotto la gestione Preziosi.



Allenamenti - Da domani la squadra tornerà ad allenarsi aspettando il ritorno di tutti i Nazionali: saranno da valutate le condizioni di Sandro, Bessa e Lapadula mentre potrebbe tornare in gruppo Marchetti anche se difficilmente tornerà a difendere i pali della porta rossoblu. Sono invece recuperati Spolli e Favilli con il primo che sostituirà Romero mentre il secondo scalpita per tornare a calcare il terreno del Ferraris dopo la gara contro il Parma.