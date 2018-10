Piatek continua a segnare ma non basta, Genoa ko contro il Parma

Nona rete per la punta polacca sempre

Genova - Piatek segna ma non basta, il Genoa perde al Ferraris 3-1 contro il Parma. L'ultimo ko è avvenuto cinque mesi (20 maggio scorso 2-1 contro il Torino). I rossoblu, pagano tre errori difensivi e i ducali trovano la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Ballardini , rispetto al successo contro il Frosinone lascia a riposo Rómulo e Pandev e inserisce Pereira e Medeiros. Al primo affondo il Genoa trova il vantaggio: è il 6' quando Lazovic dalla sinistra mette un bel pallone in area che Piatek colpisce di testa. La sfera termina sul palo e poi si insacca con Sepe. Nono gol per il giocatore polacco sempre più decisivo per il grifone. Al 15' il Parma trova il pareggio con Rigoni che da pochi passa sfrutta un errore in uscita di Radu. Il centrocampista non esulta per rispetto dei suoi ex compagni. Al 21' Lazovic tenta un tiro cross e Sepe non trattiene mandando in corner. Al 25' Piatek colpisce il palo e poi il pallone viene salvato sulla linea. Al 27' arriva il raddoppio ducale con Siligardi all'angolino con Radu che non può intervenire. Tre minuti dopo arriva il 3-1 con Ceravolo che uno scaverò di testa batte il portiere locale. Il Genoa accorcia poco dopo le distanze con Criscito ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa Ballardini toglie Medeiros e Pereira e inserisce Favilli e Bessa. Il Genoa attacca a testa bassa ma non riesce a rendersi quasi mai pericoloso tranne che nei minuti finali quando, i neo entrati hanno impensierito Sepe bravo però a dire no. Finisce qua, il Genoa perde 3-1 dopo una ripresa sottotono. Dopo la sosta la trasferta a Torino contro la Juventus in testa al campionato.