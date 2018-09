Piatek non si ferma più: doppietta e Frosinone battuto

Per la punta polacca 8 gol in campionato

Genova - Otto gol in campionato nelle prime sei giornate: il Genoa si coccola il suo attaccante Piatek, autentico mattatore di questo inizio di stagione. Grazie a una sua doppietta i rossoblu battono Frosinone 2-1 e ottengono primi tre punti in trasferta.



Primo Tempo - Un solo cambio per Ballardini rispetto alla gara contro il Chievo: dentro Sandro con Romulo a destra e Pereira in panchina. Il Frosinone, ultimo con un punto in classifica, parte forte e al 6’ con Zampano ha l’occasione di andare in vantaggio ma Radu c’è e respinge. Al 14’ ancora protagonista l’estremo difensore del Genoa bravo a respingere su Campbell. Al 24’ la prima occasione per i rossoblu con Romulo che però calcia malamente sul fondo da ottima posizione. Al 32’ arriva il vantaggio per il grifone: Piatek è bravo a ricevere il pallone al limite dell’area e di destro battere Sportiello per il settimo gol in questa stagione. Passano due minuti e il bomber polacco realizza la sua doppietta grazie al passaggio di Kouamè bravo a sfruttare una ingenuità di Salamon. Il Frosinone dopo il doppio schiaffo torna in partita e al 41’trova con Perica un calcio di rigore: sul dischetto va Ciano che spiazza Radu. Nel recupero Chisbah potrebbe pareggiare ma il pallone termina sul palo. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa la squadra di Longo cerca di pareggiare ma il Genoa si difende come può limitando i rischi. Ballardini per evitare di buttare via la gara si copre inserendo Zukanovic e Pereira al posto di Lazovic e Pandev mentre nel finale toglie Sandro puntando su Mazzitelli. Al 27’ Kouamè si invola e calcia di destro, il pallone colpisce il palo interno e invece di entrare finisce sul legno opposto. Il Frosinone con le ultime energie cerca il gol del pareggio ma Salamon prima spreca da pochi passi e poi di testa manda alto sopra la traversa. Finisce qui, il Genoa strappa i primi tre punti in trasferta e sale a 12 punti in classifica. Domenica 7 ottobre alle 12.30 la gara contro il Parma prima della sosta per le Nazionali.