Piatek piace al Barcellona ma Perinetti è chiaro: «Del suo futuro parleremo in primavera»

Il direttore generale ha aggiunto: «Il ragazzo deve stare tranquillo e migliorare»

Genova - Non sta segnando più da qualche domenica ma la l’attaccante del Genoa Piatek fa sempre gola a tanti club. Secondo il Mundo Deportivo, la punta polacca è nel mirino del Barcellona.



Tuttavia a gennaio il giocatore resta in rossoblu ma in estate le strade potrebbero dividersi. Ieri intervistato da Dazn il direttore generale del club Giorgio Perinetti ha parlato così del suo attaccante: «In primavera o a fine campionato parleremo del suo futuro. Il Napoli era disposto a trattare per Piatek, ma non siamo disposti a parlare di una sua possibile cessione in questo momento. Il ragazzo deve rimanere calmo, migliorare, in futuro sarà sicuramente oggetto di grande interesse».