Piatek, re dei marcatori non solo in Serie A

Il polacco è primo con 5 gol in 4 partite in campionato

Genova - San Krzysztof Piatek da Dzierzoniów è ora il re dei bomber in Serie A. Il polacco è stato la nota più lieta del primo mese di campionato del Genoa. 5 gol in 4 presenze, sui 7 totali della squadra rossoblu.



Subito dietro di lui in classifica marcatori ci sono De Paul, Defrel e Insigne a 4 gol, ma con una partita giocata in più. Siamo solo all'inizio però è comunque una bella soddifazione, in un campionato in cui giocano Ronaldo, Immobile, Higuain, Dzeko e Icardi.



Come media gol Piatek è anche re tra i bomber dei principali campionati europei. In Premier League la classifica dei marcatori è guidata da Hazard e Mitrovic, entrambi 5 gol e 6 partite giocate. Nella Liga a parimarito con 4 gol e 5 partite giocate Messi, Iago Aspas, Andrè Silva, Roger e Benzema. In Ligue 1 primo è Thauvin con 5 gol in 6 partite. Duda con 4 gol in altrettante partite guida quella di Bundesliga.