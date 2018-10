Piatek: «Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta, ma... »

«sono arrivato solo da due mesi e mezzo, non so dove sarò tra altri sei »

Genova - Il nuovo bomber del Genoa e della serie A, Piatek, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista dell'imminente impegno di campionato con il Parma. «Sarà difficile raggiungere il record di

Batistuta e segnare nei primi undici match. Nei prossimi avrò squadre come Juve e Inter, che ti concedono solo un’occasione o magari anche zero. Ci proverò, voglio segnare in tutte le partite che gioco».



Alle domande sul possibile futuro: «L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei».



Alla domanda scherzosa sul fantacalcio «So cos’è il Fantacalcio perché ho ricevuto un sacco di messaggi su Instagram. Ma non so come si gioca. Posso solo dire che se mi avete preso avete fatto bene».