Piatek: «Sono un calciatore cresciuto per strada, sogno un top club e giocare la Champions»

«Dopo che ho firmato con il Grifone ho cercato i nuovi compagni accendendo la Play Station»

Genova - «Volevo diventare un bomber, sono un calciatore nato e cresciuto in casa, anzi per strada»: così Krzysztof Piatek, intervistato dal Corriere della Sera. «Non esiste in Europa chi segna in tutte le partite. Il Genoa è un grande club ma non è tra i più forti, è più facile segnare alla Juventus o al Real Madrid».



Sulla decisione di venire a giocare in Italia: «Non mi conosceva nessuno e questo forse è stato un vantaggio anche per segnare fin da subito. Dopo che ho firmato con il Grifone ho cercato i nuovi compagni accendendo la Play Station».



Sul grande impatto con il nostro campionato, a partire dall'esordio in Coppa Italia con il poker contro il Lecce: «Diciamo che per me è stato un altro giorno in ufficio. Questo per dire che non è stato niente di speciale».



Sul suo futuro: «Io viaggio col gol in valigia. Il sogno di chi viene al Genoa da giovane è quello che sia un trampolino per andare in una grande. Se continuo così posso arrivare in un top club. Il mio obiettivo sportivo è arrivare in Champions League. Voglio ringraziare Preziosi per l'opportunità ripagando la sua fiducia e il suo investimento facendo tanti gol».