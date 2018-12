Piatek tabù sfatato: contro l´Atalanta arriva un gran gol su azione

Il bomber polacco si regala una giornata magica al Ferraris

Genova - Gol di piatto all’angolino e tredicesima marcatura in campionato: l’attaccante del Genoa Piatek sfata un tabù che durava dal 7 ottobre contro il Parma tornando a realizzare su azione. Il calciatore rossoblu sarebbe potuto salire a 14 gol se la Lega di serie A non avesse deciso di assegnare autorete il vantaggio iniziale dei padroni di casa contro l’Atalanta.



Rete - Dalla sfida persa contro i ducali la punta polacca ha segnato soltanto su rigore (Sampdoria e Spal), invece ieri, nella bella vittoria del Genoa contro i nerazzurri il numero 9 rossobu ha segnato di piatto il 3-1 finale.



Finale di stagione - Per il Genoa ci sono ancora due gare prima della sosta, Cagliari e Fiorentina e Piatek ha la possibilità di chiudere in testa alla classifica cannonieri il girone di andata in un testa a testa con Cristiano Ronaldo ieri a secco nella sfida tra Juventus e Roma.