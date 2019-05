Poche emozioni al Bentegodi, la Samp impatta nel muro del Chievo: è 0-0

Il Doria sale a 50 punti in classifica e attende la Juventus per l'ultima al Ferraris

Genova - La Sampdoria chiude il campionato in trasferta pareggiando 0-0 contro il Chievo. I blucerchiati, in 11 contro 10 (rosso a Barba), per un tempo non riescono a superare la retroguardia dei padroni di casa grazie anche alla bravura del portiere Semper bravo a deviare su Gabbiadini e Defrel. Per il Doria, che sale a 50 punti in classifica, domenica l’ultima sfida al Ferraris contro la Juventus campione d’Italia con Quagliarella che spera di chiudere in testa alla classifica capocannonieri.



Chievo: Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris, Diousse, Jaroszynski; Vignato; Pellisier, Stepinski. All. Di Carlo. A disp: Caprile, Tomovic, Andreolli, Norecka, Frey, Tasanijevic, Kiyne, Burrochaga, Hetemaj, Piazon, Meggiorini, Pucciarelli.



Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares; Ekdal, Praet, Linetty; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo. A disp: Audero, Krapikas, Vieira, Saponara, Sala, Barreto, Ramirez, Jankto, Caprari, Sau, Tonelli, Trimboli.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Primo Tempo

8' Diousse calcia, palla fuori



11' Annullato gol a Leris per fuorigioco



14' Destro di Ekdal, palla a lato



16' Sinistro di Defrel, para Semper



21' Pellissier imbecca Stepinski che però non si coordina al meglio e la palla finisce fuori



30' Sinistro di Pellissier, palla che termina sul fondo



36' Quagliarella calcia, Cesar respinge



40' Brutto fallo di Barba su Defrel, Aureliano estrae il rosso



42' Destro di Praet, è angolo



44' Destro a giro di Vignato, palla sopra la traversa



45' Saranno 4' i minuti di recupero



47' Fuori Leris, dentro Hetemaj



49' Tiro di Gabbiadini, Sempre manda in corner



50' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

3' Destro di Defrel, Semper manda in corner



11' La Samp cerca il gol del vantaggio ma manca la precisione



17' Fuori Gabbiadini, dentro Caprari



22' Fuori Linetty, dentro Jankto



25' Punizione battuta da Quagliarella, palla fuori



36' Fuori Tavares, dentro Sau



45' Saranno 3' di recupero



48' Finisce 0-0 la sfida tra Chievo e Samp