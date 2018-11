Poche ore e poi la parola al campo: le probabili formazioni del derby

Juric e Giampaolo hanno dubbi a centrocampo ma i moduli non cambiano

Genova - L’attesa sta per finire, alle 20.30 Genoa e Samp si daranno battaglia nel derby numero 117. Entrambe le squadre non stanno attraversando un bel momento di forma sul piano dei risultati, tre sconfitte consecutive per entrambe e metà classifica con i blucerchiati avanti di un punto.



Genoa - Ivan Juric, che deve fare punti per salvare la panchina dovrebbe affidarsi ai giocatori che hanno perso nel recupero contro il Napoli disputando però una buona gara. Davanti a Radu la difesa sarà a tre con Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo sulle fasce Romulo e Lazovic mentre in mezzo al campo Hiljemark, Veloso e Bessa. In attacco con Piatek giocherà Kouamè ma non è da escludere un impiego di Pandev.



Samp - Giampaolo, dal canto suo, dovrà rinunciare a Linetty squalificato oltre a Regini e Barreto che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. In mezzo al campo Jankto è favorito per una maglia da titolare ma occhio a Vieira che all’Olimpico ha giocato bene e potrebbe prendere posto davanti alla difesa. Davanti ad Audero i quattro di difesa saranno Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru; a centrocampo Praet, Ekdal, Jankto mentre a supportare la coppia d’attacco Defrel e Quagliarella dovrebbe esserci Saponara.