Poker all´esordio al Ferraris, il Genoa ha il suo bomber

Piatek mattatore di Coppa, 4 gol al Lecce

Genova - Piatek si porta a casa il pallone nella prima partita ufficiale del suo Genoa contro il Lecce. Quattro gol nei primi 37 minuti del polacco e partita in ghiaccio, i rossoblu passano agilmente il terzo turno di Coppa Italia.



Media gol - Ottimi segnali in vista della stagione, per un attaccante che aveva già mostrato di saper fare gol, ma che i tifosi del grifone non avevano ancora potuto apprezzare in un match ufficiale. Piatek è un classe '95 e nei suoi due precedenti anni al KS Cracovia teneva già una media superiore ai 0,5 gol a partita (il campionato polacco ha una media gol bassa, al 25esimo posto tra i campionati europei e sotto la serie A). Durante le amichevoli pre-campionato ha segnato 4 gol nei primi 45 minuti contro il Val Stubai, un gol contro il Swansea (partita di 60' inserita in un triangolare) e 2 gol contro l'Albisola. Unica partita giocata da Piatek senza reti è l'amichevole contro lo Zenit.