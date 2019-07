Ponte di Legno, applausi e cori: la nuova Samp si presenta

Genova - La Sampdoria si presenta in piazza XXVII Settembre. Una piacevole tradizione cominciata nel 2015 che si rinnova per la quinta estate consecutiva. La Sampdoria è tornata tra la gente e lo ha fatto come sempre in un clima di festa, in cui i tanti tifosi accorsi a Ponte di Legno hanno potuto conoscere da vicino la nuova rosa di Eusebio Di Francesco.



Brividi. Dopo i saluti e i ringraziamenti alle istituzioni locali da parte del vicepresidente Antonio Romei e del direttore sportivo Carlo Osti, spazio alla presentazione all’americana di tutti i blucerchiati – calciatori e staff tecnico – impegnati in Alta Valle Camonica a preparare la stagione che verrà.