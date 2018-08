Ponte Morandi, Criscito: «Siamo in lutto ma faremo qualcosa per Genova»

Genova - «Siamo in lutto ma faremo qualcosa per Genova»: lo ha dichiarato a Sky Sport 24 il capitano del Genoa, Domenico Criscito ancora scosso dalla tragedia che ha colpito la sua città. Il difensore rossoblu ieri stava transitando su Ponte Morandi dieci minuti prima del crollo.



Lutto - «Io sono fortunato ma tante persone no per la perdita dei loro cari. Ci siamo allenando nonostante i due giorni di lutto cittadino ma dentro siamo ancora scossi per quanto accaduto. Faremo tutti insieme qualcosa, Genova è una bella città e deve ripartire al più presto. Da capitano voglio essere d’aiuto».