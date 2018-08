Ponte Morandi, Giampaolo: «Genova non va compatita, va incoraggiata, va visitata»

L'allenatore blucerchiato ha parlato della tragedia che ha sconvolto la città

Genova - Il mister blucerchiato Giampaolo, durante la conferenza stampa per Sampdoria-Udinese, ha speso alcune parole sulla tragedia del crollo del viadotto dello scorso 14 agosto. La prima partita di campionato, in programma contro la Fiorentina, era stata rimandata proprio in segno di vicinanza alla città di Genova.

Ha esordito dicendo: «Una settimana fa ero deciso a non giocare Sampdoria-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie A». Ha aggiunto poi: «Quello che è successo a ponte Morandi è una tragedia insopportabile. Ma Genova non va compatita, va incoraggiata, va visitata. Sono solo un genovese adottato, ma posso assicurarvi che questa è una città bellissima».



ph Instagram della Sampdoria