Praet: «Basta errori, torniamo a fare punti. Europa? Dobbiamo crederci»

Il centrocampista della Sampdoria ha parlato a margine di un evento con i tifosi

Genova - «Contro il Frosinone abbiamo completamente sbagliato gara mentre con l’Inter c’è stata la prestazione ma come la domenica prima non sono arrivati punti. In casa contro il Cagliari dobbiamo tornare a correre»: lo ha annunciato il centrocampista della Sampdoria a margine di un evento con i tifosi.



Praet ha poi parlato degli obiettivi: «L’Europa è ancora possibile, dobbiamo crederci ma per raggiungerla serve sbagliare il meno possibile. Siamo un gruppo con tanti elementi di valore quindi non dobbiamo preoccuparci delle assenze».



Sul ruolo il centrocampista belga ha ammesso: «Sono cresciuto ma vorrei dare di più ad esempio segnare e fornire assist per i compagni».