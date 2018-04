Il centrocampista della Sampdoria ha aperto le marcature contro il Cagliari

Genova - «Sono contento per il gol ma ancor di più per la vittoria»: lo ha dichiarato al termine della gara contro il Cagliari Dennis Praet. Il centrocampista belga è stato autore della rete che ha aperto la sfida contro i sardi terminata 4-1.



Posizione in campo - Praet ha poi commentato la decisione di Giampaolo di utilizzarlo nel ruolo di trequartista: «Sono a disposizione del mister, sarà a lui a valutare dove mettermi. Dietro le punte ho la possibilità di inquadrare di più la rete ma non importa, basta essere a disposizione dei compagni».



Europa - La Sampdoria è ancora in corsa per un posto in Europa League ma Praet è chiaro: «Serve una vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo, non ci sono storie».