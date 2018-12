Praet, Ramirez e doppio Quagliarella: la Sampdoria ritrova il successo contro il Bologna

I blucerchiati tornano alla vittoria che mancava da oltre un mese

Genova - Gol e vittoria, la Sampdoria batte il Bologna 4-1 e si stacca dal terzultimo posto: i blucerchiati ritrovano il gioco smarrito ma soprattutto il successo che mancava dal posticipo contro la Spal.



Primo Tempo - Giampaolo varia poco negli undici iniziali: dentro Vieira, Linetty e Caprari al posto di Ekdal, Jankto e Defrel. Al primo affondo la Sampdoria va in vantaggio. Al 10’ Caprari salta due uomini e mette un bel pallone in area di rigore che Praet spedisce alle spalle di Skorupski. Passano soltanto sei minuti e arriva il pareggio del Bologna con l’ex Poli bravo a segnare da pochi passi sfruttando una mezza respinta di Audero. Il pareggio non manda in tilt la Sampdoria brava a restare in partita e a sfruttare gli errori degli avversari. Su uno di questi arriva il raddoppio: al 25’ Ramirez ruba palla a Pulgar e serve Quagliarella che di destro batte Skorupski. La formazione rossoblu si sfalda e a cinque minuti dal termine arriva il tris firmato da Ramirez su passaggio di Caprari, oggi uno dei migliori in campo. Finisce qui il primo tempo giocato a ritmi alti e con poche sbavature da parte dei blucerchiati.



Secondo Tempo - Nella ripresa la Samp controlla e il Bologna prova a rendersi pericoloso dalle parti di Audero senza però trovare la via del gol. All’ennesimo errore degli ospiti la formazione doriana trova il 4-1 grazie ancora a Quagliarella che di sinistro, su assist di Linetty, batte Skorupski. Sembra finita ma non è così perché nel recupero i padroni di casa cercano la cinquina ma la difesa del Bologna libera la sua area di rigore seppur con fatica. Finisce 4-1 al Ferraris: con questa vittoria i blucerchiati salgono al nono posto in classifica a 19 punti in attesa delle partite di domani. Martedì il Doria torna in campo al Ferraris nella gara di Coppa Italia contro la Spal, mentre la prossima sfida di campionato è in programma sabato sera all’Olimpico contro la Lazio.