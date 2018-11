Praet: «Troppi gol subiti, ma niente drammi»

Il centrocampista della Sampdoria, ancora a secco in questa stagione, ha analizzato la sconfitta contro il Torino

Genova - «Abbiamo preso quattro gol troppo facilmente. Il Torino ci ha messo in difficoltà e non siamo riusciti a contrastarlo come sappiamo fare»: lo ha dichiarato il centrocampista della Sampdoria, Dennis Praet commentando la pesante sconfitta contro i granata.



Stagione - Il calciatore blucerchiato non è però preoccupato: «Ci sono ancora tante partite e non dobbiamo mollare. C’è però da riflettere sui troppi gol incassati nelle ultime gare. Il gol? Non vedo l’ora di sbloccarmi».



Avversario - Domenica prossima la Sampdoria sarà di scena all’Olimpico contro la Roma. Così Praet: «Sarà una sfida difficile ma vogliamo fare punti. Dobbiamo cancellare gli ultimi ko».