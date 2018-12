Praet, un gol per festeggiare il rinnovo

Il belga ha dichiarato di sentire la fiducia di società ed ambiente

Genova - Primo gol in campionato quest'anno contro il Bologna, a distanza di pochi giorni dal rinnovo del contratto fino al 2021. Potrebbe essere la partita della rinascita per Dennis Praet, in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Ai margini del match di ieri ha dichiarato di essere molto contento per il rinnovo e di sentire la fiducia di società ed ambiente.



Non sono stati facili queste prime giornate di campionato per il belga, infortunatosi a settembre e rimasto fuori per circa un mese. Una volta tornato titolare è apparso abbastanza distante dalla sua versione migliore, complice anche il momento di calo della squadra. La prestazione di sabato sera fa ben sperare i tifosi e una squadra che ha bisogno di un Praet al meglio per essere competitiva con le prime della classe.