Prandelli: «A Roma per cercare la prestazione. Serve affrontarli a viso aperto»

Genova - «La Roma sarà avversario ferito e vorrà subito fare gol. Noi abbiamo voglia di fare una grande prestazione» così Cesare Prandelli, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa. I rossoblu scenderanno in campo domani sera alle 20.30 all'Olimpico con qualche defezione: «Gunter, Lapadula e Mazzitelli saranno indisponibili. Tutti devono essere pronti e preparati, convinti di quello che abbiamo provato».



Sul modulo: «Veloso e Sandro hanno caratteristiche simili. In questo momento sono alternativi. Il modulo per ora resta il 3-5-2. Nel tempo cambieremo qualcosa. Rolon è un calciatore molto serio. Mi piace come si allena e mi è piaciuto contro la Spal. Gli esterni sono calciatori che danno equilibrio e diventano punto di riferimento nelle fasi di gioco».



Sulla prestazione che deve fare il Genoa: «Dobbiamo tenere sempre nel vivo del gioco Piatek e Kouamè. Sandro è a posto fisicamente, ma nelle ultime settimane ha avuto un netto miglioramento. Roma sembra un tabù, ma la "prima volta" spesso è un obiettivo che si deve saper prendere. Il Genoa va a Roma per cercare la prestazione. Dobbiamo avere coraggio e affrontare avversari più forti a viso aperto».