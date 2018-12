Prandelli: «A Roma vogliamo fare una grande gara»

Sul modulo: «Per ora resta il 3-5-2. Nel tempo cambieremo qualcosa»

Genova - «La Roma sarà avversario ferito e vorrà subito fare gol. Noi abbiamo voglia di fare una grande prestazione» così Cesare Prandelli, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa. I rossoblu scenderanno in campo domani sera alle 20.30 all'Olimpico con qualche defezione: «Gunter, Lapadula e Mazzitelli saranno indisponibili. Tutti devono essere pronti e preparati, convinti di quello che abbiamo provato».



Sul modulo: «Veloso e Sandro hanno caratteristiche simili. In questo momento sono alternativi. Il modulo per ora resta il 3-5-2. Nel tempo cambieremo qualcosa. Rolon è un calciatore molto serio. Mi piace come si allena e mi è piaciuto contro la Spal. Gli esterni sono calciatori che danno equilibrio e diventano punto di riferimento nelle fasi di gioco».



Sulla prestazione che deve fare il Genoa: «Dobbiamo tenere sempre nel vivo del gioco Piatek e Kouamè. Sandro è a posto fisicamente, ma nelle ultime settimane ha avuto un netto miglioramento. Roma sembra un tabù, ma la "prima volta" spesso è un obiettivo che si deve saper prendere. Il Genoa va a Roma per cercare la prestazione. Dobbiamo avere coraggio e affrontare avversari più forti a viso aperto».





Questi i convocati con i rispettivi numeri di maglia: Marchetti (1), Spolli (2), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Kouamé (11), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23) Bessa (24), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Favilli (9), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).