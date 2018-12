Prandelli: «Bene la reazione in 10 contro 11 ma c´è da lavorare»

Il tecnico del Genoa è soddisfatto della prova dei suoi che sono riusciti a portare via un punto contro la Spal

Genova - «C’è tanto da lavorare ma la rosa è di qualità. Non è stato semplice giocare per 80 minuti in dieci contro undici ma i ragazzi non hanno mai perso la testa e hanno cercato in tutti i modi di raddrizzarla. Cosa non mi è piaciuto? In alcuni tratti c’è mancata tranquillità e invece di giocare la palla a terra puntavamo a fare i lanci lunghi»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Spal.



Rosso - Il mister rossoblu ha poi parlato dell’espulsione a Criscito: «La decisione presa dall’arbitro Pasqua mi è sembrata eccessiva ma siamo stati bravi a non andare in difficoltà. Nella ripresa ho deciso di mettere Rolon anche se non ha mai avuto molto spazio perché mi serviva un giocatore che avesse determinate caratteristiche rispetto a Veloso».