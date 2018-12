Prandelli: «Cambiare ora sarebbe una follia, ci saranno solo due cambiamenti»

Conferenza stampa di presentazione, Prandelli: «Spero che sia una grande storia d'amore»

Genova - «C’è disponibilità da parte dei giocatori. C’è unità d’intenti tra tutti per fare bene. Ho parlato con il capitano Criscito e con Pandev: loro due sono due riferimenti dentro e fuori dal campo» così Cesare Prandelli, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dei rossoblu. E ha poi aggiunto: «Sono convinto che se avremo sintonia con la Gradinata potremo uscire da questo momento difficile».



Sull'impegno di campionato imminente contro la Spal: «Cambiare ora sarebbe una follia. Ci saranno solo due cambiamenti che spiegherò alla fine della partita con la Spal [...] Noi dovremo sempre giocare da squadra. Con la Spal dovremo fare una grande partita. Mi auguro che tutti capiscano che è un momento particolare. Voglio unione d'intenti. Spal gioca e corre. Dovremo essere aggressivi ovunque».



Prandelli ha voluto ringraziare Juric: «Ringraziare Ivan è doveroso perché è stato molto sfortunato. Io oggi sono molto emozionato perché sono in un club importante dalla storia pesante e in uno stadio da brividi. Ricordo un 2-2 col Verona qui e quel tifo contro alla mia squadra non la dimentico. Noi dobbiamo essere generosi. Io vivo di emozioni e qui le trovo. Avevo altre offerte ma questa del Genoa le supera tutte. Voglio dimostrare di poter tornare a testa alta in questo campionato».



E conclude: «Spero che sia una grande storia d'amore».



Durante la conferenza era presente anche il direttore generale Perinetti: «Diamo il benvenuto a Prandelli e salutiamo Juric che ha dato il massimo. Dopo il ko con l'Entella abbiamo dato delusione ai tifosi e a noi stessi. Tutti dobbiamo assumerci le responsabilità e metterci tutto non solo la faccia. Dobbiamo fare meglio anche come società. Ci affidiamo ad una persona di grande competenza e speriamo sia un percorso lungo insieme. Con la Spal partita delicata è difficile dobbiamo tornare alla vittoria per ritrovare serenità».