Prandelli esulta: `Regaliamo la vittoria ai tifosi`

L'allenatore esalta le prestazioni di Sturaro e Pandev

Genova - «I ragazzi hanno fatto una gara perfetta, siamo contenti di aver regalato una soddisfazione ai nostri tifosi che non ci hanno mai lasciati soli, anche nei momenti negativi»: lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della partita vinta 2-0 contro la Juventus.



Cambi Il tecnico rossoblu ha elogiato la prova degli autori dei gol, Sturaro e Pandev: «Sono felice per loro e per come sono entrati in campo. Stefano deve migliorare la condizione fisica e sta lavorando sodo per essere al top della forma. Al di là di ciò, ho tante alternative per cambiare modulo».



Campionato Prandelli, nonostante la vittoria odierna, tiene i piedi ben saldi a terra: «Se giochiamo con personalità possiamo toglierci delle soddisfazioni. Siamo stati cinici e abbiamo sfruttato alla grande le occasioni create».