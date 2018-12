Prandelli: «Gara equilibrata, c´è rammarico per il risultato»

E aggiunge: «Sono soddisfatto della squadra, i ragazzi mi seguono»

Genova - «C'è il rammarico per non aver segnato nei momenti della partita in cui abbiamo spinto, la gara è stata equilibrata» così Cesare Prandelli ha parlato a margine di Cagliari-Genoa.



Il tecnico ha parlato della sconfitta della sua squadra alla Sardegna Arena: «Dobbiamo essere più concentrati. La squadra mi segue e sono soddisfatto, ma dobbiamo migliorare. Poche squadre sono riuscite ad imporre il loro gioco in questo stadio».



Sulla scelta di partire con Kouamé in panchina: «Quando si giocano tre partite in una settimana bisogna fare delle valutazioni e vedere chi ha recuperato meglio dal match precedente».