Prandelli: «Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo»

Per battere l'Atalanta: «Vorrei vedere una squadra compatta che sappia sollecitare i due davanti»

Genova - «Dobbiamo sovvertire il pensiero negativo e cercare di rivivere sensazioni particolari» queste le parole di Cesare Prandelli, nella conferenza stampa che precede Genoa-Atalanta.



Sia Prandelli che Gasperini fronteggeranno una loro ex squadra: «L'Atalanta resta un pezzo della mia vita molto importante, sarà un'emozione per me. Gasperini qui è diventato un riferimento perchè ha saputo gestire squadra e ambiente molto bene. Domani saremo rivali e cercheremo di metterci in reciproca difficoltà».



Sull'undici che scenderà in campo domani: «Mi piace avere dubbi sulla formazione, significa che i calciatori sono tutti sulla corda e si impegnano. Deve essere un Genoa voglioso, ma al contempo razionale. Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo».



Infine, sulla cocente delusione per l'esito della partita di Roma: «Roma è stata analizzata e dimenticata. Essere più cinici dipende dalla capacità di creare molte occasioni. Non so se la partita si vincerà sulle fasce, ma vorrei vedere una squadra compatta che sappia sollecitare i due davanti»