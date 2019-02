Genova - Penultimo giorno di allenamento per il Genoa in vista della gara alle 12.30 contro il Bologna: i giocatori dopo una riunione in sala video, sono scesi in campo per rpvare gli schemi da opporre agli avversari.



Bessa si è allenato regolarmente e sarà a disposizione di mister Prandelli, al contrario dello squalificato Romero e degli indisponibili Favilli e Mazzitelli. Domani è fissata la rifinitura e la partenza per l’Emilia.



