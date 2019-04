Premio Fotografico Nicali - Iren: ecco le 20 finaliste

Genova - Sono ben 10.751 i voti espressi dalla giuria popolare su Facebook per le 312 fotografie della settima edizione del Premio Fotografico Nicali 2019, a cura di Stelle nello Sport con il sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi.

Ginnastica, canoa, scherma, rugby, arti marziali, corsa a ostacoli, calcio, ciclismo, nuoto, baseball, pattinaggio, windsurf: queste le discipline maggiormente premiate dal pubblico.

Stefano Privino, con la sua “spartan race”, guadagna la prima posizione con 426 Mi Piace davanti Elena Andreo (calcio, 335 voti) e Simone Ghettini (nuoto, 330 voti). Gli altri 17 autori finalisti sono Pietro De Meo, Giulia Angelino, Eleonora Ferrari, Giorgia Grasso, Annalisa Piombino, Agata Boraschi, Luca Ventura, Chiara Puppo, Francesco Rossi, Giulio Macchi, Mauro Scotti, Fabrizio Terrile, Rossella Bozzano, Katia Robaldo, Stefano Effori, Serena Taccetti e Linda Kaiser.

Il pubblico ha così scelto le sue 20 “bellissime” e gli autori saranno premiati alla Festa dello Sport, sabato 25 maggio (ore 11) in Piazza delle Feste (sotto il tendone) nell'ambito della Cerimonia con le massime autorità istituzionali e sportive e tanti Campioni dello Sport. Le 20 foto saranno trasmesse sul maxischermo al Galà delle Stelle nello Sport del prossimo 24 maggio e saranno poi esposte in una Mostra permanente nella Sala Nicali della Casa delle Federazioni derl Coni (nella sede di Viale Padre Santo 1, a genova).

Tra le 20 foto finaliste la Giuria del Premio, composta da Stelle nello Sport, Coni Liguria e Coni Genova, Panathlon, Ansmes Liguria, Miur, Ussi, Porto Antico e Iren, voterà le migliori 3 foto ai cui autori saranno omaggiati una e-bike Iren, un Viaggio GNV per 4 persone (cabina più auto) in Sardegna o Sicilia e una videocamera sportiva.

Le foto "elette" dalla giuria popolare sono visibili sull'Album al seguente link https://bit.ly/2J5PVQc