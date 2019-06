Genova - Sabato 15 e domenica 16 giugno si è disputata a Cavle in Croazia la prestigiosa Coppa Europa femminile di bocce volo.



La Borgonese con in campo 4 liguri quali Francesca Carlini, Federica Negro, Leyla Ziliotto e Josella Lombardi ha conquistato ila medaglia d'argento sfiorando l'impresa di battere per un soffio le fortissime francesi del Sant Vulbas, campionesse in carica. Nella rosa anche Valentina Basei, in prestito dalla Saranese (TV), Chiara Mellano, Marika Depetris e Fulvia Basso.