Preziosi: «A gennaio rinforzerò la rosa. Prandelli? L´ho visto carico»

Il presidente del Genoa ha parlato al Corriere dello Sport

Genova - «A gennaio prenderò due o tre giocatori»: l’annuncio è arrivato dal presidente del Genoa Enrico Preziosi in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il numero uno rossoblu ha poi parlato della scelta di chiamare in panchina Cesare Prandelli: «Ha voglia di dimostrare che può dare molto e ho puntato su di lui per riportare serenità all’ambiente».



Predecessori - Preziosi si è soffermato sui due mister esonerati: «Ballardini è un mister bravo a gestire situazioni difficili e non a prendere le squadre in estate. Se un allenatore viene cacciato tredici volte su quattordici un motivo c’è. Juric? Ho deciso di puntare su di lui perché mi sembrava fosse maturato e invece non è andata come speravamo».



Attacco - Il presidente rossoblu ha concluso parlando di due dei suoi attaccanti: «Piatek sta facendo bene e dal mercato potrebbe uscire forse la plusvalenza più alta. Lapadula al momento mi ha deluso ma ha tempo per riscattarsi».