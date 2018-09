Preziosi: «Abbiamo dimostrato la nostra forza, adesso invertiamo il cammino in trasferta»

Il presidente del Genoa ha analizzato la vittoria contro il Chievo

Genova - «Vittoria di carattere la squadra ha dimostrato di essere forte. Ancora una volta in casa abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti mentre in trasferta dobbiamo migliorare per non compromettere il cammino»: lo ha dichiarato il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenuto ai microfoni di Radio Nostalgia al termine della partita vinta contro il Chievo.



Rosa - Il numero uno rossoblu ha poi analizzato la prova dei suoi ragazzi partendo ancora una volta dall’autore del gol Piatek: «E’ un giocatore straordinario ma oggi voglio elogiare anche gli altri, tutti si sono sacrificati. Radu? Crediamo moltissimo in lui, sono contento perchè si è fatto trovare pronto all’esordio».



Pepito - In conclusione Preziosi ha voluto parlare della vicenda che ha coinvolto Giuseppe Rossi trovato a quanto pare positivo all’antidoping: «E’ un ragazzo straordinario, uscirà pulito da questa situazione».